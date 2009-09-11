Впервые европеец занял важный пост в структурах НАТО в США

Впервые в истории НАТО один из важнейших постов в военных структурах альянса в США занял европеец. В среду, 9 сентября, в Норфолке (штат Вирджиния) состоялась церемония вступления в должность представителя Франции Стефана Абриаля. Бывший начальник штаба французских ВВС занял руководящий пост в штаб-квартире Союзного командования по трансформации Североатлантического альянса (Allied Command Transformation, ACT).

До сих пор должность командующего одной из важнейших структур НАТО занимали исключительно представители США. Стефан Абриаль пришел на смену американскому генералу Джеймсу Маттиасу.

Как сообщает агентство AFP, церемония передачи полномочий прошла на борту авианосца "Дуайт Эйзенхауэр" в порту Норфолка. Агентство напоминает, что Союзное командование по трансформации участвует в формировании политики НАТО, в том числе в подготовке важнейших решений и разработке долгосрочной стратегии развития альянса.

Deutsche Welle