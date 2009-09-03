В реабилитационном центре для наркоманов застрелили 18 человек

18 человек убиты в реабилитационном центре для наркоманов в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес (Ciudad Juarez) при вооруженном нападении, совершенном группой боевиков.

Пять человек получили ранения, сообщает «Франс Пресс».

Являлись ли жертвы пациентами центра либо его сотрудниками, пока не уточняется.

По данным полиции, нападавшие боевики входят в наркокартели, контролирующие местные каналы подпольных поставок наркотиков в США. Сьюдад-Хуарес, расположенный на мексикано-американской границе, занимает одно из первых мест в республике по числу насильственных преступлений. С начала 2009 года в городе были убиты более 1100 человек, отмечает «Лента.ру».

Начиная с 2008 года в Мексике из-за преступлений, связанных с наркотиками, погибло более 9600 человек.