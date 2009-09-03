Китайское телевидение открывает вещание на русском языке
07:43, 03 сентября 2009Мир
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...на Европу, Ближний и Дальний Восток
Центральное китайское телевидение (CCTV) открывает 10 сентября круглосуточное вещание на русском языке, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление вице-президента телекомпании Чжан Чанмина.
Трансляция будет вестись через спутники Chinasat, сигнал будет покрывать Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Европу. Общее количество зрителей русского CCTV, по предварительным оценкам, составит порядка 300 миллионов человек.
Изначально по каналу будут транслироваться 14 передач: пять информационных и девять документальных. Среди них есть телеуроки китайского языка и китайской кухни, программы об истории и культуре Поднебесной.
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