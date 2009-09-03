Совет НАТО продлил срок охраны неба над Балтией на 4 года

Совет НАТО продлил миссию по охране неба Балтии до 2014 г., сообщило литовское Министерство охраны края. Это означает, что принят компромиссный вариант: миссия НАТО должна была закончиться в конце 2010 г., а страны Балтии просили продлить ее до 2018 г.

Североатлантический альянс, напоминает РосБизнесКонсалтинг, взял под охрану воздушное пространство над странами Балтии 29 марта 2004 г. - сразу после вступления их в НАТО. С тех пор страны НАТО, сменяя друг друга, несут вахты продолжительностью 3-4 месяца на аэродроме Зокняй в Шяуляе, где расположена база Военно-воздушных сил Литвы.

При этом на аэродроме базируются, как правило, четыре истребителя ВВС страны, выполняющей миссию. С 1 сентября там дежурят представители бундесвера со своими истребителями Eurofighter.