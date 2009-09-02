В Беларусь доставлены тела пилотов, погибших в Польше

Сегодня на аэродроме 61-й истребительной авиабазы в Барановичах (Брестская область, Беларусь) состоялась траурная церемония передачи белорусской стороне тел летчиков-снайперов Александра Марфицкого и Александра Журавлевича, погибших 30 августа на авиашоу в польском Радоме.

Как сообщает белорусское информационное агентство БелаПАН, тела пилотов доставлены в Беларусь на транспортном самолете польской армии в сопровождении командира 4-го учебного крыла Воздушных сил Польши генерала бригады Томаша ДРЕВНЯКА и военнослужащих Роты почетного караула Войска Польского. Именно Т.ДРЕВНЯК руководил полетами на авиашоу в Радоме 30 августа.

Выступая на аэродроме, польский военачальник заявил: «Эти люди – просто герои. Они ценой своей жизни спасли население, собравшееся вокруг аэродрома. И за это им надо отдать честь. Я могу оценить это как подвиг».

Во время ритуала закрытые гробы стояли на постаментах. Они были покрыты флагами Военно-воздушных сил, на каждом сверху лежала фуражка погибшего.

Среди высокопоставленных белорусских военных, встречавших самолет, были заместитель командующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации Михаил ЛЕВИЦКИЙ и командующий Западным оперативно-тактическим командованием ВВС и войск ПВО Александр ПОХМЕЛКИН.

Оба военных летчика служили в Барановичах: А.Марфицкий был заместителем командующего Западным оперативно-тактическим командованием ВВС и войск ПВО, А.Журавлевич – заместителем командира 61-й авиабазы.

2 и 3 сентября в Барановичах объявлен траур. Прощание с А.Марфицким и А.Журавлевичем состоится 3 сентября в Доме офицеров. Затем они будут похоронены.

Сегодня же один из белорусских интернет-пользователей на своей страничке в livejournal опубликовал расшифровку и аудиозапись разговора белорусских летчиков с диспетчерами за несколько минут до катастрофы. Многие слова звучат неразборчиво. Однако из записи можно сделать вывод о сложности условий, в которых белорусские летчики пытались осуществить фигуру высшего пилотажа. В частности, до взлета летчики уточняют предельно возможную высоту, на которой им придется выполнять «мертвую петлю» -1300-1400 м.

Диспетчер также предупреждает летчиков о необходимости быть повнимательнее, поскольку на их пути на высоте 50 м летает черный пакет. Кроме того, диспетчер также попросил летчиков после выполнения фигур высшего пилотажа снова уточнить координаты полета в связи с сильным ветром. «Перед взлетом успокоились - и как дома... Будет встречный (ветер) все время.... Будет уносить вас от трибун назад, поэтому после фигур уточняйтесь....», - сказал диспетчер. После взлета диспетчер, по всей вероятности увидев, что самолет выходит на линии электропередач, пытается вывести самолет в безопасные координаты. «Давайте, на 150 выводите аккуратненько.... Это вывод? Линия. Вывод! Куда движешься? Катапультируйся! Катапультируйся!», - закричал диспетчер.

Как сообщал УНИАН, по предварительной версии Министерства обороны Беларуси, катастрофа истребителя произошла из-за попадания птицы в воздухозаборник двигателя.

Во время выполнения фигур высшего пилотажа многофункциональный истребитель Су-27 стал терять высоту. Оба пилота погибли, уводя самолет от зрителей авиашоу и от ближайших населенных пунктов.