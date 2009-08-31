Туркменистан в короткие сроки создаст военно-морскую базу министерства обороны и пограничной службы на Каспии. Об этом сообщил в воскресенье на расширенном заседании Государственного совета безопасности Туркмении президент Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ.

Как передает туркменское телевидение, выступая на расширенном заседании Совбеза, приуроченного к открытию нового здания Академии полиции, глава государства подчеркнул, что Туркменистан наряду с сухопутной границей имеет также протяженную морскую границу, которую надо тщательно охранять.

"В этой связи по моему поручению в настоящее время осуществляется специальная работа по укреплению нашей морской границы и охране побережья Каспия, относящегося к нашему государству, от чужих посягательств", - сказал Г,БЕРДЫМУХАМЕДОВ.

Он отметил, что будет создана эффективная система локационного и оптического контроля морской акватории. Глава государства подчеркнул, что пограничная служба Туркменистана уже начала закупку современных скоростных патрульных катеров.

Также, по словам Г.БЕРДЫМУХАМЕДОВА, для военно-морских сил вооруженных сил Туркменистана будут закуплены два современных корабля, вооруженных ракетами.

По мнению президента страны, для обеспечения эффективного применения этих сил в боевых условиях и необходимо создание военно-морской базы Минобороны и пограничной службы. По словам главы государства, на этой базе военно-морские силы будут размещаться на постоянной основе.

Г.БЕРДЫМУХАМЕДОВ поручил руководителям военных и правоохранительных министерств и ведомств "вести эффективную борьбу с контрабандистами, террористами и любыми другими силами, которые будут пытаться нарушать государственную морскую границу Туркмении или создавать там нестабильную обстановку".

Глава государства подчеркнул, что в целях обеспечения охраны туркменского побережья Каспийского моря необходимо также предусмотреть регулярное проведение комплексных тактических военно-морских учений.

"В этих учениях должны принимать учения морские корабли, катера и боевые самолеты Минобороны и пограничной службы Туркменистана", - сказал президент.

По его словам, все эти задачи планируется выполнить до 2015 года.