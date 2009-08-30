ФСБ завершила штурм здания в Дагестане

В результате спецоперации в селе Муцалаул Хасавюртовского района Дагестана вечером 30 августа, уничтожены два боевика. Как сообщили в УФСБ по Дагестану, один из убитых был иностранным наемником. "Один из уничтоженных боевиков араб по происхождению", - цитирует ИТАР-ТАСС слова представителя ведомства.

Сейчас личности убитых устанавливаются. В доме, откуда вели огонь боевики, идет разбор завалов.

По предварительной информации, жертв или пострадавших со стороны милиционеров нет.