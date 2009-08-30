Военно-морские учения Open-Spirit 2009 начинаются на Балтике

Военно-морские учения Open-Spirit 2009, в ходе которых корабли ВМС будут заняты поиском и обезвреживанием морских мин, пройдут в территориальных водах Эстонии с 31 августа по 11 сентября, сообщил в воскресенье Главный штаб Сил обороны Эстонии.

В Open-Spirit 2009 примут участие 16 кораблей из семи государств (Эстонии, Литвы, Германии, Франции, Швеции, Дании и Польши). Со стороны Эстонии в операции примут участие тральщик Admiral Cowan и штабное судно Tasuja.

Впервые в учениях примет участие объединенная группа водолазов из Эстонии, США и Германии.

В ходе учений будут отрабатываться навыки по обнаружению и уничтожению морских мин, оставшихся после двух мировых войн в территориальных водах и экономической зоне Эстонии в Балтийском море.

Учения Open Spirit проводятся с 1997 года по инициативе противоминной флотилии ВМФ Германии поочередно близ берегов Эстонии, Латвии и Литвы.

Во время Первой и Второй мировых войн в Балтийском море было заложено порядка 80 тысяч мин, в том числе около 60 тысяч - в Финском заливе. Начиная с 1994 года, в эстонских водах было обнаружено почти 600 мин и других взрывоопасных предметов.

РИА "Новости"