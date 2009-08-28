Автора гимна СССР отпоют в храме Христа Спасителя

Прощание с поэтом Сергеем Михалковым, скончавшимся 27 августа на 97-м году жизни, начнется сегодня в 20.00 в храме Христа Спасителя в Москве.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на помощника Никиты МИХАЛКОВА Дениса БАГЛАЯ. По его словам, храм будет открыт всю ночь.

Д.БАГЛАЙ также сообщил, что Сергея Михалкова похоронят на Новодевичьем кладбище. "Там все решено, осталось дождаться официальных бумаг, которые будут к часу дня", - объяснил он.

Д.БАГЛАЙ добавил, что гражданской панихиды не будет. По его словам, отпевание начнется в субботу в 13:00 в храме Христа Спасителя.

За несколько часов до смерти с Сергеем Михалковым произошел несчастный случай, который привел его в больницу, где он и умер - он упал дома, сообщает Life.ru со ссылкой на врачей Института нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко, где скончался легендарный поэт.

Сразу после падения его доставили в институт, где выяснилось, что Сергей Владимирович повредил позвоночник. Врачи сразу положили С.Михалкова в нейрохирургическое отделение спинальной хирургии. Врачи делали все возможное, чтобы стабилизировать состояние поэта, но ему становилось только хуже. Уже в больнице у него случился инсульт, и Михалкова-старшего в экстренном порядке перевели в реанимацию.

Врачи боролись за жизнь легендарного человека еще несколько часов, но все было бесполезно. В половине первого 27 августа сердце поэта остановилось. Медики не исключают, что причиной погубившего великого поэта инсульта стало именно то роковое падение. Несмотря на возраст, Сергей Михалков справлялся со многими недугами, врачи не раз вытаскивали его с того света, отмечает издание.