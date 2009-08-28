Обама не откажется от ПРО в Восточной Европе

Администрация Президента США Барака ОБАМЫ опровергла сообщения польских СМИ о том, что Вашингтон готов отказаться от размещения системы ПРО в Восточной Европе, сообщает «Франс Пресс».

"Я бы назвал это сообщение неточным", - заявил журналистам представитель Госдепартамента П. Дж. КРОУЛИ. По его словам, анализ стратегии противоракетной обороны ведется постоянно и "пока не достиг завершения".

В четверг польская газета Tribuna сообщила о вероятном отказе США от размещения системы ПРО в Восточной Европе. Такой вывод журналисты, в частности, сделали потому, что на Конференции по противокосмической и противоракетной обороне в Хантсвилле (штат Алабама) тема размещения элементов системы в Европе не была затронута вовсе.

По данным польских СМИ, в пользу отказа от системы ПРО в Европе на конференции высказался глава Агентства по противоракетной обороне США Патрик О`РЕЙЛИ. При этом он поддержал возможное размещение наземных комплексов ракет-перехватчиков SM-3 в Турции и на Балканах, отмечает «Лента.ру».

Впервые о планах США разместить элементы своей системы ПРО в Польше и Чехии стало известно в 2006 году. В июле 2008 года Вашингтон подписал соответствующее соглашение с Чехией, однако договоренность с Польшей пока официально не оформлена.