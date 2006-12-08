Референдум по НАТО уже не нужен

Сегодня уже нет юридических оснований для проведения инициированного СДПУ(о) референдума о вступлении Украины в НАТО и Единое экономическое пространство.

Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве Президента Украины, об этом заявил глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА.

«Сегодня нет никаких юридических оснований для того, чтобы состоялся инициированный некоторыми политическими силами референдум о вступлении Украины в НАТО», – сказал В.БАЛОГА.

Речь идет о нескольких миллионах подписей для проведения такого референдума, переданных в Центральную избирательную комиссию весной этого года. Учитывая, что подписи собирались во время проведения избирательной кампании, ЦИК довольно придирчиво проверяла поданные списки. Это привело к судебному иску о признании бездеятельности Центризбиркома. В то же время в аналогичном обращении в суд, кроме того, содержалось требование к Министерству иностранных дел ускорить разработку предложений относительно скорейшего присоединения Украины к НАТО.

Сегодня, как сообщил В.БАЛОГА, Шевченковский районный суд г. Киева отказал в удовлетворении последнего иска из-за превышения 5-дневного срока для рассмотрения такой категории дел. Правильность этого постановления подтвердил Верховный Суд, соответствующее письмо в адрес председателя ЦИК Ярослава ДАВЫДОВИЧА направил сегодня председатель Судебной палаты в административных делах Виктор КРИВЕНКО. «Это означает, что на сегодняшний день нет никаких юридических оснований для назначения и проведения референдума о вступлении Украины в Североатлантический союз», – разъяснил глава Секретариата Президента.

«Спекулятивная попытка отдельных политических сил поиграть на настроениях в отношении НАТО провалилась. Подогретые предвыборными смелыми фантазиями политики не вчитались в букву закона. Действительно, Украина стремится в НАТО, этот курс неизменен. Однако наша страна станет членом этой организации в результате четкой и юридически безукоризненной процедуры», – отметил В.БАЛОГА.

Как сообщал УНИАН, Социал-демократическая партия Украине (объединенная) с ноября 2005 года по февраль 2006 года по всей стране организовала 109 инициативных групп, которые собрали в поддержку референдума о членстве Украины в НАТО и участии в ЕЭП свыше 4,6 млн. подписей, которые были переданы в Центральную избирательную комиссию.

30 октября этого года председатель ЦИК Я.ДАВЫДОВИЧ сообщил, что правоохранительные органы возбудили 28 уголовных дел по фактам нарушений при сборе подписей за проведение референдума о членстве Украины в НАТО и ЕЭП.

В свою очередь, 9 ноября пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины сообщила, что ведомство изучает 10 уголовных дел, возбужденных по фактам внесения ложных сведений в подписные листы о проведении всеукраинского референдума по вопросам вступления Украины в НАТО и ЕЭП.