Немецкая газета обещает показать голого еврокомиссара

Газета Focus пообещала опубликовать снимки, на которых изображены еврокомиссар по вопросам расширения Гюнтер Ферхойген (Guenther Verheugen) и его сотрудница Петра Эрлер (Petra Erler), пишет The Times. При этом на одной из фотографий, как сообщается, высокий чиновник снят без одежды.

Снимки, по данным издания, сделаны на нудистском пляже Литвы, где Ферхойген проводил отпуск в августе 2006 года.

Сам еврокомиссар опровергает слухи о возможной интимной связи со своей сотрудницей, которые давно курсируют в немецкой желтой прессе. Как заявляет Ферхойген, "вопрос о том, где и с кем я провел отпуск, не касается никого кроме меня и моей жены". Супруга Ферхойгена Габриэле (Gabriele), которую цитирует Bild, поддержала мужа, отметив, что знает о его отпуске.

В защиту своего коллеги выступил и глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, который напомнил журналистам о необходимости уважать частную жизнь людей.

Лента.ру