Свидетель по делу Литвиненко впал в кому после допроса

Российский гражданин Дмитрий Ковтун, который дал свидетельские показания следователям Генпрокуратуры России и Скотланд-Ярда по делу об отравлении Александра Литвиненко, находится в тяжелом состоянии. В четверг предприниматель, проходящий обследование в одной из столичных клиник, практически сразу по завершении допроса впал в кому. Сейчас врачи оценивают его состояние как критическое.

По словам собеседника агентства, у Ковтуна те же симптомы, которые наблюдались у Литвиненко после совершенного на него покушения. Напомним, что после госпитализации бывшего сотрудника ФСБ в лондонскую токсикологическую клинику с симптомами острого отравления у него были отмечены серьезные нарушения в работе имунной системы, внешне он сильно постарел.

Эту информацию в интервью РИА Новости опроверг адвокат делового партнера Ковтуна Андрея Лугового Андрей Ромашов. Он сообщил, что связался с представителями бизнесмена, которые оценили его состояние как удовлетворительное.

В четверг днем Генрокуратура России возбудила уголовные дела по факту убийства Литвиненко и покушения на убийство Ковтуна по статьям "убийство, совершенное общеопасным способом" и "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом".

В результате проверки причиной смерти Литвиненко был официально признано отравление радиоактивным нуклидом, а у Ковтуна, встречавшегося с отравленным в Лондоне, выявлено заболевание, также связанное с радиоактивным отравлением.

Ковтун, бывший охранник Бориса Березовского Андрей Луговой и еще один предприниматель Вячеслав Соколенко встречались с Александром Литвиненко в баре отеля Millenium Mayfaire 1 ноября, в день отравления.

Лента.ру