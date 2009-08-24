Дипломаты России и Украины обсудили вопросы сотрудничества

«...представляющие взаимный интерес»

Сегодня состоялась встреча первого заместителя министра иностранных дел России Андрея ДЕНИСОВА с послом Украины в Москве Константином ГРИЩЕНКО. Об этом сообщает сайт МИД России. На встрече «были рассмотрены практические вопросы российско-украинского сотрудничества, представляющие взаимный интерес», - говорится в сообщении.

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