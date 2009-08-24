Медведев: заявления о технологическом коллапсе в России – «брехня»

Президент России Дмитрий Медведев назвал «брехней» появившиеся после аварии на ГЭС в Хакасии заявления о том, что Россия приближается к технологическому коллапсу, передает ИТАР-ТАСС.

«После того, что произошло на Саяно-Шушенской ГЭС, появилась масса апокалиптических комментариев по этому поводу и у нас в стране, и за границей. Смысл их сводится к одному: все, приплыли – это начало технологического конца России, Чернобыль XXI века», – сказал Медведев.

Как отметил президент РФ, «руки начали потирать те, кому не нравится Россия в действующих границах и ее роль на международной арене».

«Мы все понимаем, что, несмотря на всю тяжесть произошедшего, несмотря на то, что погибли люди, все это – брехня. Правда здесь только в одном: наша страна очень сильно технологически отстала», – подчеркнул президент РФ.

По его словам, «дело не в этой драматической катастрофе, а в том, что мы действительно, реально очень сильно отстаем». «И если мы этот вызов не преодолеем, то все угрозы, о которых сейчас говорят, могут стать реальными», – предупредил Медведев.

Газета.ру