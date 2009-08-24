ВВС США провели успешный запуск межконтинентальной ракеты

На калифорнийской базе ВВС США Ванденберг проведен успешный запуск межконтинентальной ракеты Minuteman III, передает Associated Press. Сообщается, что ракета точно поразила цель в районе Маршалловых островов в Тихом океане. По словам сержанта Бенджамина Роджека, пуск был осуществлен в рамках плановой проверки надежности и точности систем ракеты.

США располагают 500 ракетами Minuteman III, на которых установлено 1200 ядерных боеголовок. 200 МБР несут боевое дежурство в шахтах на авиабазе Малмстром (штат Монтана), по 150 - на авиабазе им.Фрэнсиса Уоррена (Вайоминг) и авиабазе Минот (Северная Дакота). Ракеты, поступившие на вооружение еще в 1970-х годах, подвергаются сейчас модернизации, в частности, производится замена головных частей, систем наведения и управления, силовых установок.

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