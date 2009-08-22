В Москве задержаны участники митинга к Дню российского флага

Правоохранительные органы в Москве задержали девять человек на митинге движения "Солидарность", приуроченного ко Дню российского флага, сообщил РИА Новости представитель ГУВД Москвы. Они задержаны за "незаконное пикетирование и провокационные плакаты".

Задержаны организатор мероприятия Александр Долголев, которому вменяется превышение заявленной численности участников митинга (более 250 человек), и восемь активистов "Солидарности".

"Основанием для их задержания послужила попытка незаконного пикетирования, а также наличие на митинге двух провокационных плакатов, никак не связанных с тематикой митинга", - сказал представитель ГУВД Москвы.

Представитель пресс-службы движения "Солидарность" Ольга Шорина сообщила РИА Новости, что задержания произошли в ходе санкционированного московскими властями шествия. "Акция проходила на пересечении Нового Арбата и Садового кольца", - сказала она. По ее словам, среди задержанных - бывший лидер молодежного "Яблока" Илья Яшин, лидеры движения "Мы" Роман Доброхотов и Роман Ляскин. "Все они являются кандидатами в депутаты Мосгордумы", - сказала Шорина.

"Задержание было проведено крайне грубо, на наших активистов буквально налетели омоновцы, когда мы уже сворачивали флаги", - заявила она.