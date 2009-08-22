Немецкие подростки едут в Сибирь ухаживать за могилами

Группа из 16 немецких подростков и молодых людей в ближайшее время отправится в Новосибирск, для того чтобы ухаживать за находящимися в Сибири могилами солдат вермахта, скончавшихся в советском плену, сообщает Лента.ру со ссылкой на DW-WORLD.

Поездка организована Народным союзом Германии по уходу за военными захоронениями (Volksbund Deutsche Kriegsgraeberfuersorge). По данным представителей Союза, только в Новосибирске находятся около 3000 могил немецких военнопленных.

В группу входят молодые люди со всей Германии. В прошлом подобные поездки не раз срывались из-за высокой стоимости. В этот раз, чтобы поехать в Новосибирск на две недели, каждый из участников заплатил 600 евро. Тем не менее, как отметили организаторы поездки, все места были раскуплены еще весной.

Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями был организован после Первой мировой войны, 16 декабря 1919 года. В 1954 году правительство ФРГ поручило организации поиск немецких военных захоронений за рубежом, сохранение и уход за ними.

В настоящее время Союз действует в Европе и Северной Африке, под его опекой находятся свыше 827 военных кладбищ в 45 странах. В организации трудятся 558 штатных и 10 тысяч добровольных сотрудников, а всего его членами являются около 1,6 миллиона человек. Существует союз, прежде всего, за счет, добровольных взносов и пожертвований, которые обеспечивают 85 процентов его бюджета.