Украина предоставила 1,9 млн. грн. гуманитарной помощи Бразилии

Правительство на своем заседании 19 августа приняло распоряжение о предоставлении гуманитарной помощи Федеративной Республике Бразилия на сумму 1,9 млн. грн. Эти средства будут выделены из резервного фонда Государственного бюджета, сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

Напомним, что весной этого года в результате сильных дождей и повышения уровня воды в реках были затоплены населенные пункты более чем в 100 муниципалитетах Бразилии. Больше всего пострадал штат Мараньяу, 300 тысяч жителей которого вынуждены были покинуть свои дома.

10 июля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО распорядился оказать гуманитарную помощь Бразилии.