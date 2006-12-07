На приеме в Белом доме произошел конфуз (фото)

На торжественном приеме в Белом доме в честь Рождества, на который были приглашены представители моды и звезды шоу-бизнеса, произошел неприятный казус. На вечере появились три женщины в одинаковых красных платьях от Oscar de la Renta за 8,5 тыс. долл, сообщает ФАКТNews со ссылкой на CBS.

Одной из этих женщин в красном была первая леди США Лора Буш.

Официальный секретарь по протокольным вопросам Белого дома Летисия Болдридж заявила, что платья были красивыми, однако три экземпляра наделали немало шума.

"Они все должны поздравить друг друга с хорошим вкусом и фактом, что могут позволить себе такое платье", - заявила Болдридж. - "Когда Жаклин Кеннеди была первой леди, она требовала от своих кутюрье гарантировать, что никто кроме нее не наденет выбранные ею наряды."

Случившееся вынудило госпожу Буш принять единственно правильное решение. Она пошла наверх и переоделась. Несмотря на это, об инциденте еще долго не забудут, потому что официальная групповая фотография праздника была сделана до того, как Буш сменила наряд.

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