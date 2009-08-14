В Грузии придумали как заработать на абхазских визах

Двух украинских туристов в Батуми (Грузия) осудили и оштрафовали за нарушение правил входа на оккупированные территории.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил адвокат Олег ЛЕВИЦКИЙ.

По его словам, молодая супружеская пара из Украины решила провести нынешний летний отдых в Адлере (Россия). "Оттуда буквально пара километров до Абхазии. На таможенном контроле абхазцы им умело пробили паспорта и так же при выезде назад. Не чувствуя никакой опасности или каких-либо сомнений в неправомерности своего путешествия, украинцы решили на следующий день по возвращении из Сухуми прокатиться ракетой по морю еще и в Аджарию", - рассказал О.ЛЕВИЦКИЙ.

Затем, по его словам, в Батуми у украинцев отобрали паспорта и три дня допрашивали в местном изоляторе. Как отметил О.ЛЕВИЦКИЙ, украинцам предложили "соглашение": «Или вы признаете вину и платите штраф 5 тыс. лари (приблизительно 3 тыс. долларов), и вас отпускают на все четыре стороны, или садитесь на 5 лет».

По информации О.ЛЕВИЦКОГО, 28 июля Батумский городской суд признал двух ранее не судимых граждан Украины виновными в совершенных преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.322 Уголовного кодекса Грузии «Групповое нарушение правил входа на оккупированные территории», и присудил каждого к уплате штрафа в 5 тыс. лари. По словам адвоката, под конвойным сопровождением туристы заплатили 6 тысяч долларов, и их сразу же передали в руки консула.

О.ЛЕВИЦКИЙ обращает внимание на то, что суд не рассматривал дело в сущности, а лишь утвердил процессуальное соглашение между прокурором и подсудимыми, а также на то, что украинцев не депортировали, а освободили в зале суда. "Получается, что все журналисты, в т.ч. и иностранные, которые освещают темы непосредственно из Абхазии (а они не могли туда попасть иначе, как через РФ), все они незаконно проникали на оккупированные территории", - сказал адвокат.

Как отметил О.ЛЕВИЦКИЙ, существует практика недопущения в некоторые арабские страны тех граждан, в паспорте которых стоит израильская виза. "Этих людей останавливают и депортируют, но никто не отваживается в таких случаях судить людей по бессмысленным обвинениям с одной целью - раздеть таких бедняг до нитки, а затем, не депортируя, отпустить на все четыре стороны", - сказал он.

"Понимаю, что поднимать и решать эти вопросы должна украинская власть (МИД и все тот же батумский консул), но, боюсь, что ничего у них не выйдет, если даже должным образом информировать своих граждан они не в состоянии", - заявил О.ЛЕВИЦКИЙ.