ОБСЕ обвиняет Казахстан в нарушении свободы слова

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обвинила Казахстан, приговорившего к трем годам тюрьмы журналиста, в нарушении обязательств по защите свободы слова.

Как передает Reuters, Казахстан, который в 2010 году в порядке ротации возглавит ОБСЕ, подвергается критике Запада за преследования независимых СМИ.

В конце прошлой недели суд признал Рамазана ЕСЕРГЕПОВА, владельца и главного редактора газеты «Алма-Аты инфо», виновным в публикации секретных данных. Его освобождения потребовала международная организация «Репортеры без границ».

«Уголовное преследование гражданских лиц или журналистов за нарушение секретности лишает общественность важной информации и оставляет журналистские расследования без одного из ее самых важных инструментов», - говорится в письме представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Миклоша ХАРАШТИ.

Он выразил надежду, что Казахстан «обеспечит безопасные условия работы для журналистов, освещающих социальные и политические проблемы».