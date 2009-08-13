Россия начинает новую «молочную войну». На этот раз с Литвой. Как пишет сегодня российская пресса, Россельхознадзор уже направил в Вильнюс предупреждение об ограничениях на импорт литовской молочной продукции, поскольку в ней обнаружены антибиотики. В правительстве Литвы утверждают, что ничего запрещенного в молочных продуктах нет, а причиной российских санкций являются политические разногласия между странами. Ранее российская таможня резко ужесточила досмотр литовских автоперевозчиков.

Эхо Москвы