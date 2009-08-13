Госдепартамент США отреагировал на заявление Медведева

США поддерживают право Украины на собственный выбор и проведение суверенной политики, заявил представитель госдепартамента Филип Кроули.

"Украина - суверенное государство. Она имеет право отстаивать свои интересы тем способом, который считает нужным. Я думаю, вице-президент Джозеф Байден (во время недавнего визита на Украину) дал это понять... Украина имеет право принимать собственные решения, в том числе и о вступлении в НАТО. И мы, несомненно, поддерживаем это", - сказал Кроули, комментируя открытое послание президента России Медведева Виктору Ющенко.

РИА "Новости"