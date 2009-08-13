Канадские ВВС следят за перемещениями российских подлодок

Канадские Военно-воздушные силы (ВВС) следят за перемещениями российских атомных подводных лодок, приблизившихся к восточному побережью Канады, сообщил сегодня министр обороны страны Питер МакКей. Разведывательный самолет CP-140 Aurora сопровождает подлодки класса "Акула", которые ранее были замечены у берегов США, а теперь, по всей видимости, взяли курс на север вдоль Канады, передает канадская телерадиовещательная корпорация CBC.

Подводные лодки находятся в международных водах, что не является каким-либо нарушением, а наблюдение за ними имеет своей целью проследить за тем, чтобы они не вошли в канадские территориальные воды, пояснил министр. Он также отметил, что в действиях подлодок пока не замечено ничего угрожающего.

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