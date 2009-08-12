Абхазия и Южная Осетия наняли американских пиарщиков

Правительства Южной Осетии и Абхазии наняли американское пиар-агентство Saylor Company, желая улучшить свой имидж на Западе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу Saylor Company, бывшего главного редактора газеты The Los Angeles Times Марка Сейлора и на уполномоченного по правам человека в Южной Осетии Давида Санакоева.

Контракты с пиар-агентством были подписаны еще в июне, а в июле их зарегистрировал Департамент юстиции США. Однако СМИ стало известно об этом только 12 августа. Договоры будут действовать в течение года, и каждый час работы пиарщика будет обходиться южноосетинским и абхазским властям в 165-550 долларов (работа в зоне конфликта - на 50 процентов дороже). При этом согласовано, что более 30 тысяч долларов в месяц Saylor Company требовать не будет.

Давид Санакоев объяснил журналистам, что власти республик, независимость которых от Грузии пока признали только РФ и Никарагуа, считают неправильным мнение о них, сложившееся на Западе после конфликта августа 2008 года. По мнению омбудсмена, роль в создании негативного образа республик сыграла грузинская пропаганда. Противодействовать этой пропаганде южноосетинские и абхазские власти решили с помощью Saylor Company.

В числе задач, поставленных южноосетинскими властями перед американскими пиарщиками - "объяснить, как российская армия спасла гражданское население Южной Осетии" и "напоминать миру о жестоком нападении грузинских войск на мирное население". Также заказчики попросили Sailor Company объяснить мировому сообществу, что "независимость от Грузии бесповоротна после августовских событий". Абхазия же заказала пиар-агентству объяснение "шагов Абхазии, предпринимаемых для построения собственной демократии". Также абхазские власти собираются с помощью профессионалов обосновать перед Западом необходимость российского военного присутствия на своей территории.

Лента.ру