Два автобуса с паломниками разбились в Египте: есть жертвы
13:25, 10 августа 2009Мир
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Погибли минимум четверо
Как минимум четыре человека погибли и 25 получили ранения в результате ДТП в египетской провинции Красное море.
Как передает РИА «Новости»,в аварии пострадали египетские граждане, возвращавшиеся после совершения паломничества к мусульманским святыням Саудовской Аравии. Два автобуса, в которых находилось порядка 80 человек, столкнулись с грузовиком, перевозившим керамическую плитку. По предварительной информации, иностранных граждан среди погибших и пострадавших нет.
Пока нет информации о том, кто стал виновником ДТП. Прокуратура приступила к расследованию инцидента.
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