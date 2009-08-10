Два автобуса с паломниками разбились в Египте: есть жертвы

Как минимум четыре человека погибли и 25 получили ранения в результате ДТП в египетской провинции Красное море.

Как передает РИА «Новости»,в аварии пострадали египетские граждане, возвращавшиеся после совершения паломничества к мусульманским святыням Саудовской Аравии. Два автобуса, в которых находилось порядка 80 человек, столкнулись с грузовиком, перевозившим керамическую плитку. По предварительной информации, иностранных граждан среди погибших и пострадавших нет.

Пока нет информации о том, кто стал виновником ДТП. Прокуратура приступила к расследованию инцидента.