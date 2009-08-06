Российские ученые пугают новым супероружием размером с чемоданчик

Российские ученые создали устройство размером с небольшой чемоданчик, способное мгновенно выводить из строя все электронные компоненты систем вооружений противника, сообщил в интервью РИА Новостичлен Совета при президенте РФ по науке и высоким технологиям академик РАН Владимир Фортов.

"В настоящее время все системы вооружения оснащены радиоэлектронными компонентами. Если у вас есть мощный и компактный источник радиоизлучения - а мощный, по нашим представлениям, это один гигаватт (ГВт), то всю электронику противника можно единовременно вывести из строя. Но есть в арсенале и устройства, отключающие электронное оборудование на короткое время - на 20 минут, например, во время проведения спецопераций", - отметил академик.

"Созданное устройство размером с небольшой портфель и имеет мощность в один ГВт. Для сравнения: ГВт энергии - это две очереди "ДнепроГЭС", или один Чернобыльский реактор. Есть наработки по источникам излучения с охватом в километр, есть - в 200 метров", - уточнил Владимир Фортов.

Устройство действует не только на электронику противника, но и на все электронные устройства мирных жителей. "Но когда война уже началась - победа важнее", - считает ученый.