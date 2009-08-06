США вернут долги ООН

США выделят ООН $2,2 млрд для поддержания миротворческих миссий, передает Reuters. Об этом сообщила представитель Вашингтона при ООН Сьюзен РАЙС.

«США имеют возможность вернуть все долги с 2005 года и выполнить обязательства за 2009 год, - сказала она.

Ален Ле РОЙ, глава миротворческий операций ООН, поприветствовал решение США. «Это решение чрезвычайно важно и, конечно, оно отличается от политики США прошлых лет», - сказал он.