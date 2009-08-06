Кто работает в Европе больше всех?

Граждане крупнейшей страны Восточной Европы – Польши - вместе с Чехией и Латвией заняли второе место среди 27 стран Евросоюза по количеству часов, проведенных на работе.

Об этом говорится в докладе Eurofound, текстом которого располагает УНИАН.

Первое место в этом списке заняла Румыния, которая вступила в Евросоюз на три года позже, чем Польша. Румыны еженедельно работают 41,8 часа, поляки - 41,7 часа.

В среднем жители стран ЕС работают 38,6 часа в неделю.

В странах Западной и Центральной Европы, которые входят в так называемую группу 15 «старых» членов Евросоюза, в среднем работают 37,9 часа, а в «новых» – 39,5 часа.

Среди стран Западной Европы менее всего работают французы (38,4 часа в неделю), бельгийцы (38,6 часа) и ирландцы (38,9 часа).

Только в трех из 15 «старых» стран-членов рабочий день длиннее, чем в среднем в ЕС, в то время как в десяти из 12 новых стран Евросоюза работают дольше, чем в среднем в европейском объединении.

По данным Eurofound, в среднем европейце имеют 25 дней оплачиваемого отпуска в год. В «пятнадцатке» и Норвегии, которая не входит в ЕС, но была включена в исследование, этот показатель составляет 26,5 дня. При этом, например, в Швеции срок оплачиваемого отпуска - 33 дня, а в Греции - 23.

Жители новых стран ЕС в среднем имеют 21,4 дня оплачиваемого отпуска. Больше всего в Чехии – 25, меньше всего в Эстонии - 20.