Генсек ООН: Ирак почти охвачен гражданской войной, даже хуже

Генеральный секретарь ООН Кофи АННАН заявил в воскресенье, что в Ираке, почти охваченном гражданской войной, большинство людей чувствуют себя намного хуже, чем при Саддаме ХУСЕЙНЕ.

Как передает MIGnews, такое заявление глава высшей международной организации сделал в интервью, которое будет передано в понедельник, 4 декабря.

К.АННАН, покидающий свой высокий пост 31 декабря, назвал нынешнюю ситуацию в Ираке «чрезвычайно опасной» и вновь подверг сомнению способность правительства Багдада разрешить возникшие межконфессиальные проблемы мирным путем.

«Когда мы наблюдали за тем, что происходило в Ливане и других местах, мы назвали это гражданской войной, здесь все намного хуже», - подчеркнул К.АННАН в интервью телекомпании Би-Би-Си.

Напомним, что на прошлой неделе К.АННАН уже заявлял репортерам, что Ирак скатывается к гражданской войне.