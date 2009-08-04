Обама празднует день рождения

Президент США Барак ОБАМА отмечает сегодня 48-летие, передает ИТАР-ТАСС.

Пресс-секретарь Белого дома Роберт ГИББС пообещал позднее предоставить информацию о том, как Б.ОБАМА проведет свой день рождения.

Однако с его слов стало известно, что ланч у Президента будет вполне рабочим, а не праздничным: к нему придут сенаторы, представляющие Демократическую партию, членом которой является и Б.ОБАМА. Законодатели и глава исполнительной ветви власти "продолжат разговор о своих приоритетах, о том, что уже достигнуто за первые полгода пребывания администрации у власти", отметил официальный представитель Б.ОБАМЫ.