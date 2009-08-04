117 человек отравились неизвестным газом в Массачусетсе

По меньшей мере 117 человек были госпитализированы, отравившись неизвестным газом на заводе по переработке отходов в Нью-Бедфорде, штата Массачусетс. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные данные.

Два человека находятся в критическом состоянии. Среди пострадавших - рабочие завода ABC Disposal Service, на котором произошла утечка, а также полицейские, пожарные и врачи, прибывшие на место происшествия.

Чем именно отравились люди, пока не установлено. По предварительной версии, выброс ядовитого вещества произошел при сортировке отходов, доставленных на завод для переработки.

Компания ABC Disposal Service существует уже сорок лет. Как указывается на официальном сайте, ежегодно на заводах компании перерабатывается более 200 тысяч тонн отходов, не представляющих опасности для человека.

Лента.ру