Приступает к работе новый генсек НАТО

Завтра, 1 августа, к исполнению своих обязанностей приступит новый генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН.

Как сообщается на сайте Организации Североатлантического договора, накануне генсек Альянса Яап де Хооп СХЕФФЕР, полномочия которого истекают сегодня, повел прощальный прием в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Я.СХЕФФЕР занимал пост генерального секретаря НАТО с января 2004 года, до этого он был министром иностранных дел Голландии.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2009 года на юбилейном саммите НАТО в Германии и Франции новым генсеком Альянса был избран премьер-министр Дании А.РАСМУССЕН.