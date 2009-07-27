Сомалийские пираты прекратили нападения из-за плохой погоды

Представители международных морских сил, занимающихся борьбой с пиратами у берегов Сомали, предупреждают о возможности новых атак, передает Би-Би-Си.

По их словам, произошедшее в последние недели снижение числа инцидентов было вызвано плохой погодой в Сомали.

Объединенные силы включают в себя более 30 судов из 16 государств мира.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день в плену у сомалийских пиратов находятся два судна, в составе экипажей которых есть граждане Украины: MV Hansa Stavanger, захваченное 5 апреля с.г., среди членов его экипажа двое граждан Украины, и балкер «Ариана» с украинским экипажем (24 человека), захвачен сомалийскими пиратами 2 мая.

Справка УНИАН. По данным штаба ВМФ России, в настоящее время в районе Сомали действуют пять крупных группировок пиратов общей численностью более 5 тысяч человек. За 2008 год было 111 попыток захвата кораблей, при этом захватили 42 судна.