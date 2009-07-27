Медведев: дискредитация власти – это когда «вывески другие, а рожи - те же»

Президент России Дмитрий Медведев потребовал от Генпрокуратуры РФ жестко проверять выполнение закона об игровых зонах, поскольку нарушения в этой области дискредитируют государство.

"Этот бизнес (игорный) мимикрирует. Нужно проверить, что в этой области происходит, и не получилось ли так, что после закрытия казино его деятельность продолжается в полулегальной или нелегальной форме", - заявил Медведев. "В зависимости от того, насколько мы будем активны, насколько мы будем настойчивы, граждане будет судить о состоянии правопорядка в стране", - добавил он. По словам президента, "если же будут просто другие вывески, а за ними те же рожи, это будет худшая дискредитация власти". Медведев потребовал от генпрокурора Юрия Чайки и дальше заниматься этим вопросом, применяя, в том числе, уголовные наказания. Чайка признал, что случаи попыток обойти закон "повсеместно имеют место".

С 1 июля 2009 года в соответствии с федеральным законодательством РФ все игорные заведения на территории России должны были закрыться или переместиться в одну из четырех специальных игорных зон - в Приморском и Алтайском краях, Калининградской области, а также на границе Краснодарского края и Ростовской области.

РИА новости