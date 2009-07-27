Московская больница забита пациентами с подозрением на «свиной грипп»

Инфекционная больница № 1 в Москве, куда в основном доставляют всех людей с подозрением на грипп A/H1N1, переполнена пациентами, сообщил в понедельник источник в больнице. Больными забиты два отделения больницы. По официальным данным, грипп A/H1N1 подтвержден у 18 россиян, в основном на Урале.

"К нам поступили почти 90 пациентов, которые имели контакт с заболевшими новым гриппом. Они заполнили два отделения по 45 коек в каждом. Вновь поступающих мы стали распределять по другим отделениям", - сказала источник агентства.

По ее словам, как минимум у девяти человек уже подтвержден грипп A/H1N1. "Мы взяли анализы у остальных госпитализированных и отправили в лабораторию", - сказала она.

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