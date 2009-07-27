Саркози попал в больницу прямо с беговой дорожки

Президент Франции Николя Саркози, которого неожиданно госпитализировали в Париже в воскресенье, чувствует себя хорошо, находится в сознании и нормально общается с медицинским персоналом. Об этом заявили представители президентской администрации.

Саркози стало плохо во время занятия бегом в его загородной резиденции. Вертолетом президента доставили в парижский госпиталь.

По словам министра здравоохранения Франции, у Саркози произошло нарушение сердечного ритма. Помощники президента сообщили агентству «Франс Пресс», что проблемы можно охарактеризовать как незначительные, и которые не составляют угрозы для здоровья.

Радио Свобода