Саркози попал в больницу прямо с беговой дорожки
08:43, 27 июля 2009Мир
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У Президента – проблемы с сердцем
Президент Франции Николя Саркози, которого неожиданно госпитализировали в Париже в воскресенье, чувствует себя хорошо, находится в сознании и нормально общается с медицинским персоналом. Об этом заявили представители президентской администрации.
Саркози стало плохо во время занятия бегом в его загородной резиденции. Вертолетом президента доставили в парижский госпиталь.
По словам министра здравоохранения Франции, у Саркози произошло нарушение сердечного ритма. Помощники президента сообщили агентству «Франс Пресс», что проблемы можно охарактеризовать как незначительные, и которые не составляют угрозы для здоровья.
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