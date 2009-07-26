Уникальные леса горят на Корсике

Более 5 тыс. гектаров земель, заросших кустарником и хвойными деревьями, уже выгорело вследствие сильнейших пожаров на Корсике.

Огонь продолжает бушевать на юге острова. Пожар прошел через несколько населенных пунктов, уничтожив более 50 автомобилей и около ста домов, передает ИТАР-ТАСС.

Согласно данным пожарно-спасательной службы, в южной части Корсики пожар особенно активно распространяется северо-восточнее Сартена. Горят уникальные, самые красивые леса Корсики, снискавшие ей славу "острова красоты".

На Корсику переброшены около 70% всех сил пожарно-спасательной службы Франции. Пожарные задействовали все средства, в том числе вертолеты и самолеты, чтобы остановить продвижение огня до усиления ветра.

По подозрению в умышленных поджогах на Корсике задержаны два человека. Как сообщил представитель правоохранительных органов, жандармы задержали этих людей в Бастии, на севере острова, благодаря информации анонимного источника.

Как сообщал УНИАН, из-за жары пожары бушуют в Испании, Франции, Греции и на итальянском острове Сардиния. Жертвами лесных пожаров в Европе уже стали 8 человек.