В Европе начался сезон лесных пожаров

Еврокомиссия помогает Франции и Италии в гашении лесных пожаров.

Об этом сообщила сегодня пресс-служба Еврокомиссии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, согласно сообщению, Италия и Франция обратились за помощью в гашении пожаров на Сардинии и Корсике через Европейский механизм гражданской защиты.

На сегодняшний день, по данным комиссии, два резервных пожарных самолета используются для помощи национальным пожарным службам этих двух стран.

“Европейский резерв самолетов для борьбы с лесными пожарами, который мы создали при поддержке Европарламента, - прекрасный пример добавленной стоимости Европы в ответе на природные катаклизмы, такие, как лесные пожары”, - заявил по этому поводу комиссар ЕС по вопросам охраны окружающей природной среды Ставрос ДИМАС.

Европейский резерв пожарных самолетов был создан в этом году как пилотный проект.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшниий день значительные лесные пожары на площадях от тысячи гектаров наблюдаются также в Испании и Греции.

В 2008 году Европарламент предусмотрел в бюджете ЕС 3,5 млн. евро для пилотного проекта создания Европейского резерва самолетов для борьбы с лесными пожарами. В рамках проекта этим летом (с 1 июля по 30 сентября) два пожарных самолета готовы помогать странам-членам ЕС в гашении пожаров.