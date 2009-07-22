Газпром предупредил инвесторов о возможности волнений в России

Российский газовый монополист - компания "Газпром" предупредила инвесторов, что экономический кризис будет ощущаться в России еще долго и может привести к росту общественных волнений в стране, сообщает BBC со ссылкой на информацию агентства Dow Jones.

В соответствии с информацией Dow Jones, "Газпром" в своем меморандуме, посвященном предстоящему выпуску еврооблигаций, отметил, что ситуация в России, возможно, и впредь будет оставаться сложной.

"Ухудшающаяся экономическая ситуация и хаос на финансовых рынках в России могут привести к высокой безработице, либо к неспособности государственных и частных предприятий выплачивать зарплату вовремя и в полном объеме, - сказано в меморандуме, который оказался в распоряжении Dow Jones. - Зарплаты и пособия также могут в целом не успевать за ростом стоимости жизни".

В меморандуме "Газпрома" говорится, что активизация забастовочного движения и прочих акций социального протеста может иметь и другие последствия: "рост поддержки идеи обновления центральной власти, усиление национализма, и в том числе ограничений на иностранное участие в российской экономике".

Предупреждения для потенциальных кредиторов "Газпрома" указывают на более широкий спектр рисков, чем российская монополия признавала во время предыдущих выпусков еврооблигаций.