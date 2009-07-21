Грузия восстановила все объекты, разрушенные во время войны с Россией

Грузия восстановила все объекты, разрушенные во время российско-грузинской войны.

Об этом на территории Тбилисского международного аэропорта сообщил президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ, во время церемонии открытия нового гражданского радара, поврежденного в августе 2008 года, в ходе августовской войны, передает ИА "Новости-Грузия".

«Что Россия разрушила (в августе 2008 г), уже восстановили в течение нескольких месяцев, и это был последний объект», - заявил М.СААКАШВИЛИ.

Президент Грузии отметил, что «один из российских самолетов, из тех 200, которые бомбили Грузию, вывел из строя систему гражданской авиации и создал проблему безопасности гражданской авиации в масштабах Евразии».

М.СААКАШВИЛИ вновь заявил, что добрососедские отношения с Россией возможны только при условии уважения суверенитета и границ.

«Россия говорит, что мы хотим добрососедство с Грузией – для этого нужны минимум границы… когда сосед занял «несколько комнат твоей квартиры», и говорит о добрососедстве – так не выйдет…", - сказал М.СААКАШВИЛИ, подчеркнув, что "об этом должен задуматься каждый грузин".

В церемонии открытия участвовали также посол Франции в Грузии Эрик ФУРНЬЕ, как представитель страны, благодаря инвестициям которой был восстановлен радар.