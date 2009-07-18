Назарбаев уверен, что Таможенный союз заинтересует больше трех стран СНГ

Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ уверен, что Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана заинтересует другие страны - члены СНГ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он сказал сегодня на Центральном Московском ипподроме во время встречи с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

«Мы полностью уверены, что с 1 января следующего года Таможенный союз будет работать, а когда будет совсем открытая граница, – нужно будет полгода еще, чтобы состыковывать правовые вещи, – я считаю, что это будет впервые очень серьезный шаг в сторону интеграции. Я абсолютно убежден, что это заинтересует других членов СНГ: уже сейчас есть желающие вступить, но там надо выполнить все процедуры», - сказал Н.НАЗАРБАЕВ.

Как сообщал УНИАН, 9 июня премьер-министр РФ Владимир ПУТИН сообщил, что Россия, Беларусь и Казахстан на 95% согласовали условия создания Таможенного союза.

В тот же день В.ПУТИН на заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС со ссылкой на совместное заявление глав правительств трех стран сообщил, что Россия, Беларусь и Казахстан намерены вступить во Всемирную торговую организацию как единая таможенная территория.

10 июля Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что считает "более простым и реалистичным" самостоятельное вступление РФ во Всемирную торговую организацию.