В Англии умер старейший житель планеты

Старейший житель планеты, ветеран Первой мировой войны Генри Эллинам скончался сегодня в возрасте 113 лет в пригороде Брайтона на юге Англии.

В статусе самого пожилого человека на Земле он прожил один месяц. Г.Эллинам принял эту эстафету у японца Томодзи Танабе, родившегося в 1895 году и умершего 19 июня текущего года, сообщает NEWSru.

В конце марта Г.Эллинам стал самым возрастным британцем в истории, опередив жителя Уэльса Джона Эванса, умершего в 1990 году. Свой 113-й день рождения он отпраздновал 6 июня.

Г.Эллинам был предпоследним из остававшихся в живых в Соединенном Королевстве ветеранов Первой мировой войны. Он вступил в ряды авиации ВМС Великобритании в 1915 году. В марте нынешнего года этот ветеран был удостоен высшей награды Франции - Ордена почетного легиона.

Последнее время Г.Эллинам проживал в доме престарелых неподалеку от приморского города Брайтон на берегу Ла-Манша, где он и скончался. У него остались 5 внуков, 12 правнуков, 14 праправнуков и 1 прапраправнук.

Г.Эллинам был очевидцем событий ХIХ, ХХ и ХХI столетий, для которого нынешняя королева Елизавета II была шестым британским монархом на его веку.