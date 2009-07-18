Отказ от ПРО в Европе будет иметь фатальные последствия для США?

Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ призывает новую администрацию США не отказываться от установления системы противоракетной обороны в Европе и заявляет о «фатальных последствиях» для США в странах Центральной и Восточной Европы в случае отказа.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, Л.КАЧИНСКИЙ поддержал обнародованное на этой неделе обращение бывших лидеров стран Центральной и Восточной Европы к Президенту США Бараку ОБАМЕ с призывом не игнорировать интересы государств региона ради развития сотрудничества с Россией.

Как говорится в заявлении Л.КАЧИНСКОГО, текстом которого располагает УНИАН, недопустимыми являются односторонние уступки России. Президент Польши напомнил «слишком сдержанную» реакцию США и НАТО на “российскую агрессию в Грузии в августе прошлого года”.

«В регионе растет ощущение угрозы, появляются новые источники потенциальной дестабилизации, вместо того, чтобы уменьшаться, растет сфера нестабильности на территории бывшего СССР», - заметил глава Польского государства.

Л.КАЧИНСКИЙ высказал мнение, что «только решительность и последовательность» могут склонить россиян к «настоящему диалогу», выразив надежду, что там также воцарится демократия и гражданское общество.

Он отметил важность сотрудничества с США для развития демократии в странах бывшего Советского Союза.

Как сообщал УНИАН, 16 июля бывшие лидеры стран Центральной и Восточной Европы обнародовали письмо к Б.ОБАМЕ, в котором отметили, что США могут потерять поддержку стран региона в случае игнорирования их интересов ради развития отношений с Россией.

Письмо подписали, в частности, бывшие президенты Польши Лех ВАЛЕНСА и Александр КВАСНЕВСКИЙ, Чехии - Вацлав ГАВЕЛ, Литвы - Валдас АДАМКУС, Румынии - Эмиль КОНСТАНТИНЕСКУ, Словакии - Михал КОВАЧ и Латвии - Ваира ВИКЕ-ФРАЙБЕРГ.

Среди подписантов также бывший премьер Эстонии Март ЛААР, а от Польши еще бывший руководитель МИД Адам РОТФЕЛЬД и министр обороны Януш ОНИШКЕВИЧ.

Авторы письма отметили, что «Центральная и Восточная Европа находятся на политическом перепутье, а в регионе растет нервозность», в частности, из-за того, что «НАТО отстранилось», когда Россия во время прошлогодней войны с Грузией «насиловала международное право».

Они положительно оценили улучшение американско-российских отношений, предостерегая новую американскую власть не идти на большие уступки россиянам. «Из нашего опыта известно, что более решительная политика относительно Москвы не только укрепит безопасность Запада, но и приведет к тому, что Москва будет более склонна к сотрудничеству», - отмечается в письме.

Авторы письма также призвали Б.ОБАМУ не отказываться от планов размещения системы ПРО в Польше и Чехии, о которых была достигнута договоренность с предыдущей американской администрацией США под руководством Джорджа БУША.