Россия не ставит себе цель покинуть базу ЧФ в Севастополе – Генштаб
18:14, 14 июля 2009
Мир
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Новороссийск приготовят на всякий случай
|Николай Макаров
Россия не ставит перед собой цель покинуть базу Черноморского флота в Севастополе, но предусмотрит в Новороссийске строительство объектов для ЧФ, сообщил журналистам начальник Генштаба ВС РФ Николай Макаров. "Мы не ставим такую цель перед собой - покинуть Севастополь. Мы хотим, в первую очередь, обустроить все соединения и части Новороссийской военной базы... Однако, безусловно, события могут развиваться по различным направлениям. Мы предусматриваем строительство объектов Черноморского флота и в новороссийском районе", - сказал Макаров. Он напомнил, что Москва выступает за продление срока пребывания флота, в Киеве высказываются за то, чтобы ЧФ был выведен четко в срок.
Договор с Украиной об использовании базы в Севастополе действует до 2017 года
РИА новости
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