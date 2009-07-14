Россия не ставит себе цель покинуть базу ЧФ в Севастополе – Генштаб

Россия не ставит перед собой цель покинуть базу Черноморского флота в Севастополе, но предусмотрит в Новороссийске строительство объектов для ЧФ, сообщил журналистам начальник Генштаба ВС РФ Николай Макаров. "Мы не ставим такую цель перед собой - покинуть Севастополь. Мы хотим, в первую очередь, обустроить все соединения и части Новороссийской военной базы... Однако, безусловно, события могут развиваться по различным направлениям. Мы предусматриваем строительство объектов Черноморского флота и в новороссийском районе", - сказал Макаров. Он напомнил, что Москва выступает за продление срока пребывания флота, в Киеве высказываются за то, чтобы ЧФ был выведен четко в срок.

Договор с Украиной об использовании базы в Севастополе действует до 2017 года

РИА новости