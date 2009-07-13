Болгария приостанавливает сразу два энергетических проекта с Россией

Болгария приостанавливает сразу два проекта с Россией - АЭС "Белене" и газопровод "Южный поток". Будущий премьер страны Бойко Борисов хочет разобраться в договорах своих предшественников, пишет газета "Ведомости" в понедельник.

На этой неделе Бойко Борисов должен возглавить новое правоцентристское правительство Болгарии: его партия ГЕРБ на днях победила в парламентских выборах. И первый заметный шаг будущего премьера - требование объявить временный мораторий на все крупные энергетические сделки. Об этом говорится в письме Борисова на имя министра экономики Болгарии Петра Димитрова (его текст опубликован в пятницу на сайте ГЕРБ).

Руководство партии получает "тревожные сигналы" о действиях госкомпаний, которые не учитывают мирового кризиса и национальных интересов Болгарии, говорится в письме. И потому минэкономики должно ввести запрет на заключение новых лизинговых и кредитных договоров, а также приостановить все переговоры по таким международным проектам, как АЭС "Белене" и "Южный поток", говорится в документе.

О проекте Nabucco (строительство газопровода из Каспийского региона в обход России) в письме нет ни слова, отмечает издание. А как раз в понедельник Болгария должна подписать соглашение об участии в этом проекте. Борисов хочет разобраться только в тех договорах, которые заключены прежним правительством, объясняет представитель ГЕРБ.

Впрочем, нет вопросов и к проекту нефтепровода Бургас - Александруполис, соглашение по которому подписано с Россией еще в 2007 году.

Эхо Москвы