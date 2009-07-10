G8 намерена изменить помощь голодающим и бедным странам

Лидеры "Большой восьмерки" пообещали выделить бедным странам 20 млрд. долларов в виде сельскохозяйственной помощи, передает Reuters.

США использовали саммит мировых лидеров, чтобы добиться перехода от продовольственной помощи к сельскохозяйственной, и пообещали предоставить 3,5 млрд. долларов для трехлетней программы. Однако страны Африки напомнили богатым государствам о необходимости выполнять прошлые обещания.

ООН сообщила, что число голодающих людей выросло за последние два года и, как ожидается, превысит 1,02 миллиарда человек в этом году, отмечает агентство.

Кроме того, лидеры "Восьмерки" так и не пришли к единому мнению по поводу того, достиг ли мировой экономический кризис своего дна и как он будет развиваться.

Впервые в истории в трехдневном форуме G8 (Россия, США, Великобритания, Франция, Япония, Германия, Канада и Италия), который завершился сегодня, приняли участие делегации почти из 30 стран. Заседания проходили не только в формате "Большой восьмерки", но и в формате G14 (G8 плюс "группа пяти" и Египет), а также с участием ряда африканских стран и международных организаций.