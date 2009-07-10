Гости Британской королевы украли столовое серебро

10:27, 10 июля 2009
Мир
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Елизавета II огорчена инцидентом

Приглашенные на прием в Букингемский дворец в Лондоне, пережидая дождь в павильоне сада по приглашению королевы Елизаветы II, похитили столовое серебро XVIII века с монограммой британского королевского дома, сообщает газете The Daily Mail. По уточненным данным, гости Букингемского дворца унесли с собой восемь предметов столового серебра эпохи короля Георга Третьего и восемь чашек с блюдцами викторианской эпохи. Как пишет газета, королева Елизавета II была огорчена данным инцидентом. 

Газета.ру

 

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