Гости Британской королевы украли столовое серебро

Приглашенные на прием в Букингемский дворец в Лондоне, пережидая дождь в павильоне сада по приглашению королевы Елизаветы II, похитили столовое серебро XVIII века с монограммой британского королевского дома, сообщает газете The Daily Mail. По уточненным данным, гости Букингемского дворца унесли с собой восемь предметов столового серебра эпохи короля Георга Третьего и восемь чашек с блюдцами викторианской эпохи. Как пишет газета, королева Елизавета II была огорчена данным инцидентом.

Газета.ру