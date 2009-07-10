Путин требует особого внимания к приграничным районам России

Премьер-министр РФ Владимир Путин заявил, что проблема обеспечения безопасности приграничных районов России заслуживает самого пристального внимания.

По его словам, мощная ресурсная база этих территорий привлекательна для сопредельных государств. "Это должно быть базой для развития сотрудничества", - сказал премьер, но добавил, что "недружественного поглощения" быть не должно.

"В бизнесе есть такое понятие - "недружественное поглощение". Так вот, недружественных поглощений по любым направлениям взаимодействия мы допустить не можем и не должны", - сказал Путин на заседании Государственной пограничной комиссии.

Премьер-министр обратил внимание на то, что работу на этом ответственном, по его словам, направлении федеральным властям нужно вести в тесной связи с региональными властями, которые лучше знают местную обстановку и могут быстро реагировать на ее изменение.

"Что же касается приграничного сотрудничества, экономической кооперации, гуманитарного и культурного взаимодействия, то Россия открыта к тесному и заинтересованному партнерству с соседями", - сказал Путин.

РИА "Новости"